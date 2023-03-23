SEL BÖLGESİNDE TARTIŞILAN FOTOĞRAF



-Türkiye'de siyaset öyle bir hale geldi ki herkes açık arıyor. Bir fotoğraf karesi üzerinden itibarsızlaştırma çalışması yürütüyorlar.

Sel bölgesini gezerken bir çocuk geldi yanımıza. Bizim bir çekincemiz olsa neden paylaşalım. Bu fotoğrafı biz servis ettik.

"GİTTİK, GÖRDÜK, GEREĞİNİ YAPTIK"

Biz bölgeye yaptığımız yardımları paylaşmak istememiştik ancak bizi bunları yapmak zorunda bıraktılar. Hiç bölgeye gitmemiş insanlar, yardımcı olmaya çalışanları eleştiriyor. Biz sel bölgesine gittik, gördük, gereğini yaptık."