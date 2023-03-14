NTV'ye Gazeteciler Cemiyeti ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 64. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin kazananları açıklandı. NTV ekibinden Melike Şahin ve Cumhur Çatkaya "Can Pahasına" isimli güncel dosyayla Televizyon Haber Programı ödülüne layık bulundu. NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal ve Bahattin Demir'in hazırladığı “Ruanda Afrika’nın yükselen yıldızı” isimli belgesel övgüye değer görüldü. Radyo ödülü de NTV Radyo'dan Adnan Bostancıoğlu'nun oldu.

NTV'ye Gazeteciler Cemiyeti ödülü

Gazeteciler Cemiyeti (TGC)’nin düzenlediği 2022 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. TGC'nin 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.

Muhabiri Melike Şahin,"Can Pahasına" isimli güncel dosyada Türkiye'de artan sağlıkta şiddeti anlattı. Kameraman Cumhur Çatkaya ile birlikte, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri Televizyon Haber Programı ödülüne layık görüldü.

"Can Pahasına" dosyasının prodüktörlüğünü Hakan Poslu yaptı.

RUANDA BELGESELİ ÖVGÜYE DEĞER GÖRÜLDÜ

NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal ile kameraman Bahattin Demir, dünyanın gözleri önünde 20. yüzyılın en korkunç soykırımlarından birine sahne olan Ruanda'ya gitti ve bir ülkenin yeniden küllerinden doğuşunu anlattı.

Cansan Kudu'nun prodüktörlüğünü yaptığı “Ruanda Afrika’nın yükselen yıldızı” isimli belgesel Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından övgüye değer görüldü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin radyo ödülü ise NTV Radyo'nun oldu.

Adnan Bostancıoğlu'nun hazırladığı "Köşedeki Kitapçı" programı "Turgut Uyar 95 yaşında” bölümüyle ödüle layık bulundu.

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