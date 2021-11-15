Ödüllü mühendis Covid-19’a yenildi

Malatya’da 48 yaşındaki ödüllü mühendis Fuat Yetkin, yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 15.11.2021 - 12:03

Ödüllü mühendis Covid-19’a yenildi

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’nın Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev yapan 48 yaşındaki mühendis Fuat Yetkin, yeni tip corona virüs nedeniyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Yetkin’in vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Tarım camiamız genç yaşta başarılı ve değerli bir çalışanını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesinin, yakınlarının ve tarım camiamızın başı sağ olsun” dedi.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği üyesi olan Fuat Yetkin, fotoğraf yarışmalarında da ödül almıştı.

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