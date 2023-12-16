ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? (106. ÖGG sınav sonuçları tarihi)

106. dönem ÖGG sınavı için bekleyiş sürüyor. EGM tarafından yapılacak olan ÖGG sınavı öncesinde, sınav ve sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 106. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak olan 106. ÖGG sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleşecek.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.



Sınav soruları ve cevapları 19 Aralık'ta, sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.