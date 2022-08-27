OGM'ye 338 sözleşmeli personel alınacak! Başvurular ne zaman? (2022 OGM sözleşmeli personel alımı)

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 56 şehirdeki taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Haberler - Anadolu Ajansı 27.08.2022 - 14:28

OGM'ye 338 sözleşmeli personel alınacak! Başvurular ne zaman? (2022 OGM sözleşmeli personel alımı)

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Müdürlüğün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere "yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 338 sözleşmeli personel alınacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Alım yapılacak kadrolar arasında mühendis, avukat, biyolog, tekniker, teknisyen, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi yer alıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, 1-10 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.

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