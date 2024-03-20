imsakiye

Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci servisi ile minibüsün çarpıştı. Kaza sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralı

Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisinde İ.Y. idaresindeki plakalı öğrenci servisi ile Mahmut Y'nin kullandığı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralı - 1

Kazada, öğrenci servisindeki 12 çocuktan Ramazan K, Nihal Nur Ü, Ümmü B, Alperen K, Fatma A, Bahriye T, Fatmanur G, Zeynep G. ile minibüs sürücüsü Mahmut Y. yaralandı.

Ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...