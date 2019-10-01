1999 yılındaki Marmara depreminde hasar gören ve güçlendirme yapılan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusu'ndaki bazı binalar da hasar gördü.

Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest'in haberine göre, başta Veterinerlik Fakültesi olmak üzere binalardan karot örnekleri alınarak beton testine götürüldü.

Eğitime devam kararı alınan okullardaki çatlaklar öğrencileri korkuttu.



İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 1986'da Avcılar'daki kampusa taşındı. Fakültenin binaları Avcılar Kampusu'ndaki diğer binalarla birlikte 1999 Marmara depreminde ağır hasar gördü. Yenileme çalışmalarının ardından binalar 2001 yılında yeniden hizmete alındı. Ancak Silivri'de meydana gelen 5.8'lik deprem, Avcılar Kampusu'ndaki binaları bir kez daha vurdu. Başta Veterinerlik Fakültesi olmak üzere işletme Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nin eski binaları hasar gördü. Çatlaklar oluşan kolonlarda pash demirler ortaya çıktı. Okul yönetimi binalardan karot örnekleri alarak beton testine gönderdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusu'nda eğitim gören öğrenciler, hasarlı binalarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak binalarda inceleme yapılmasını talep etti. Bazı öğrenciler hasarlı binalardaki derslere girmedi.



Avcılar Kampusu'nda görevli bir öğretim üyesi, "Binalardaki hasarlar biliniyordu. Bu binalarla ilgili planlar da vardı ancak bütçe olmadığı için sürekli ertelendi. Mühendislik Fakültesi için ek binalar yapıldı. Tüm bölümler buraya taşınacaktı ancak bu da yapılmadı" dedi.

