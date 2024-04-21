Öğrencileri taşıyan araçla kafa kafaya çarpıştılar: 15 yaralı

Mudurnu-Akyazı kara yolunda meydana gelen kazada, Eskişehir’den üniversite öğrencilerini taşıyan Mudurnu istikametinde seyreden Muhammed Onur T. idaresindeki panelvan araç ile Akyazı istikametindeki Bilal Ö. yönetimindeki panelvan araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, aracın içerisinde bulunan 12 kişi yaralanırken diğer araç içinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

15 kişinin yaralandığı kazanın ardından kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar şehirdeki ve ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.