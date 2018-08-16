Muğla'da bir öğretmenin, ağustos böceğini bantlayarak yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu.



Köyceğiz ilçesindeki bir ortaokulda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Y.D., Facebook sayfasından, masaya bantlanmış ve iki yanında kulaklık bulunan ağustos böceği fotoğrafı paylaştı.

Y.D., yöresel şiveyle, "Gara sabahtan beri gulaamı guruttu cavırın böcesi. Şimdi sıra bende. Ferdi babadan 'Huzurum Kalmadı' dinliyor" notunu da yazdı.

Öğretmenin paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen "Bu öğretmeni, öğrencilerine kötü örnek olmaktan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Evlatlarımızı kimlere emanet ettiğimizi bir kez daha düşünmeliyiz. Eğitimci dediğimiz bu kişinin ciddi psikolojik sorunlarının olduğunu düşünüyorum. Akıl başında olan bir insan kesinlikle böyle bir şey yapmaz" dedi.



"FOTOĞRAFI BAŞKA YERDEN ALDIM"



Öğretmen Y.D. ise tepkileri ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafı kendisinin çekmediğini belirterek, başka yerden aldığını, espri olsun diye paylaştığını söyledi.