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Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi.

Çelik, "Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur" dedi.

"Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar" ifadelerini kullanan Çelik şöyle devam etti:

"Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir.



Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur."



Sabah saat 05.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açılmıştı. Ateşlenen 6 mermiden 3'ünün demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği açıklanmıştı.

