Orman yangınları 15 milyon ton karbondioksit emisyonuna neden oldu

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkeler emisyon azaltım hedefleri açıklarken, orman yangını gibi afetler bu çabaları sekteye uğratıyor.

Türkiye’nin güneyinde etkili olan orman yangınlarının büyük ölçüde söndürüldü ancak iki hafta kadar süren büyük yangınlar emisyon üretimini artırdı. Yapılan araştırmaya göre ortaya çıkan sonuç, bir yıllık kazanımın birkaç günde silindiği oldu.



1 MİLYON 750 BİN DÖNÜM YANDI



Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’nin verilerine göre Türkiye’de 2021 yangın sezonunda 1 milyon 750 bin dönümlük alan yandı.

Hürriyet gazetesinden Muhammed Kafadar'ın haberine göre Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde kıdemli eğitmen olarak görev yapan çevre mühendisi Dr. Nic Surawski’nin hesaplamaları, bu yangınların toplamda 15 milyon ton karbondioksit (CO2) emisyonu ürettiğini ortaya koydu.

Bu miktar, TÜİK’in Nisan 2021’de BM’ye bildirdiği istatistiklerde işaret edilen kazanımların silinmesi anlamına geliyor.

EMİSYON YÜKÜ ARTTI



İki yılda bir hazırlandığı için en güncel 2019 verilerini içeren rapor, Türkiye’nin 2019’da toplam sera gazı emisyonu bir önceki seneye kıyasla yüzde 3.1 düşüşle 506.1 milyon ton CO2 eşdeğeri olduğunu gösteriyor.

Bu, önceki yıla göre emisyon miktarında yaklaşık 15.7 milyon ton düşüş kaydedildiği anlamına geliyor. Yani son yangınlarda üretilen karbon miktarı, kaydedilen tüm ilerlemeye neredeyse eşit.

Dahası, Dr. Surawski’nin dikkat çektiği üzere yangınlar CO2 dışında metan ve azot oksit gibi “daha tehlikeli” sera gazları da üretiyor. Bunlara bakıldığında son yangınlar ilave yaklaşık 5 milyon ton eşdeğeri CO2 emisyonuna daha sebep oldu.

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