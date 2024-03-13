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Ormanı yakana ilçeye ve ormana giriş yasağı

Antalya'nın Kemer ilçesinde üşüdüğü için ormanı yakan F.K. (25) hakkında ilçeye ve ormana giriş yasağı uygulandı.

Ormanı yakana ilçeye ve ormana giriş yasağı

Kemer ilçesi merkezindeki Çalış Tepe mevkisinde dün saat 07.00 sıralarında çıktığı bilgisi üzerine İlçe Orman İşletme Şefliği ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri bölgeye gitti.

İlk müdahale için yangın noktasına çıkan orman muhafaza görevlisi Mustafa Atcı, yanan alanın ortasında yerde yatan kişiyi fark etti. Kendinden geçmiş halde yatan kişiyi bir süre uğraştıktan sonra kaldıran Atcı, yanındakilerle birlikte ormandan yola kadar indirdi.

Ormanı yakana ilçeye ve ormana giriş yasağı - 1

Adının F.K. olduğu belirlenen kişi, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen F.K. ilk ifadesinde, alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyledi.

Hastanedeki kontrollerinde uyuşturucu kullandığı belirlenen F.K., savcılık tarafından Kemer'e ve ormanlara giriş yasağı konulup, "Uyuşturucu madde kullanımı" kapsamında işlem yapıldıktan sonra bırakıldı.

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