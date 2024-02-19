Osmaniye deprem konutları kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Deprem bölgesinde, yapımı tamamlanan konutların teslimi sürüyor. Osmaniye'de yapılan 19 Şubat tarihli kura çekimiyle 5.231 konutun ilk etabı olan 1.976 konutun anahtar teslimi gerçekleştiriliyor.
AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.
Canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Mart ayının ortasına kadar diğer konut kuralarının çekilmesiyle afet bölgesinde 2 ay içerisinde teslim edilen toplam konut sayısı 75 bine ulaşacak.
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