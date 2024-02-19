Osmaniye deprem konutları kura sonuçları nasıl öğrenilir?

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen iki depremin vurduğu illerden biri olan Osmaniye'de yapımı tamamlanan 1.976 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Kura ve anahtar teslim töreni canlı yayında gerçekleştiriliyor. Peki, Osmaniye deprem konutları kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?

Osmaniye deprem konutları kura sonuçları nasıl öğrenilir?

bölgesinde, yapımı tamamlanan konutların teslimi sürüyor. Osmaniye'de yapılan 19 Şubat tarihli kura çekimiyle 5.231 konutun ilk etabı olan 1.976 konutun anahtar teslimi gerçekleştiriliyor.

Hak Sahipleri Kura Çekimi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

Osmaniye deprem konutları kura sonuçları nasıl öğrenilir? - 1

Canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Mart ayının ortasına kadar diğer konut kuralarının çekilmesiyle afet bölgesinde 2 ay içerisinde teslim edilen toplam konut sayısı 75 bine ulaşacak.

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