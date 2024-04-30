Sosyal medyadaki medyuma gözaltı kararı: "Benim utanmam yok" deyip cinsel organını gösterdi

Mardin'in Midyat ilçesinde sosyal medyada kendisini medyum olarak tanıtan ve "15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama" gibi işlemler yaptığını iddia eden "Yusuf Murat" adını kullanan Yusuf Y. için çalışma başlatıldı. Canlı yayında tartıştığı kişilerin, kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savuran sonra da cinsel organını gösterdiği öne sürülen zanlı için hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyadaki medyuma gözaltı kararı: "Benim utanmam yok" deyip cinsel organını gösterdi

Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Yusuf Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla "15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama" gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı.

Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Yusuf Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayıp küfredip tehditlerde bulundu.

Kaydedilen o görüntülerde soyunup cinsel organını da gösteren Yusuf Y.’nin, “Benim utanmam yok. Anlamadın işte. Ya kızını alacam ya da anasını alacağım. Başka yolu yok. Geliyorum." dediği iddia edildi.

Ayrıca başka bir görüntüde de Yusuf Y.'nin bir tavuğu gösterip başını bıçakla kesmesi yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yusuf Y. hakkında CİMER’e yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

İfade vermeye gitmeyen Yusuf Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Yusuf Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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