Osmaniye'de darp edilen doktor kırık burunla ameliyata girdi

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde, doğum yapacak yakınının ameliyatına girmek isteyen şüpheli doktora saldırarak burnunu kırdı.

Olay, 13 Ocak günü saat 20:40 sularında Osmaniye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Rahatsızlanan hamile kadın muayene edildikten sonra acil sezaryenle doğuma alınması gerektiği söylendi. Op.Dr. Gökhan Gönen kadının ameliyatına hazırlık yaparken hemşireler ise kadını hastaneye getiren yakını M.B’ye giriş işlemlerini yapmasını söyledi.

Ancak M.B. ameliyathaneye girmek istediğini ve doğumunda kadının yanında olmak istediğini belirtti.

Dr. Gökhan Gönen ise M.B’ye ''ameliyathane ve doğumhaneler mahrem yerdir giremezsiniz içeride başka doğum yapacak kadınlarda var uygun olmaz” şeklinde bu talebini reddetti.

M.B. doktorun sözlerine ısrar edince Dr. Gökhan Gönen ile aralarında tartışma çıktı. M.B. önce doktorun yüzüne masada bulunan kalemliği attı ardından da yumruklarla saldırdı.

HASTANEDE BEYAZ KOD İLAN EDİLDİ

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle M.B. sakinleştirildi.

Hastanede beyaz kod ilan edilip durum polise bildirildi. Hastaneye gelen polis ekipleri M.B.’yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

Olayda yaralanan doktor Gökhan Gönen’nin ise yapılan ilk muayenesinde burnunun kırıldığı anlaşıldı.

Burnu kırılan ve kanayan doktor buna rağmen saldırganın yakını olan kadının ameliyatına girerek sezaryen ile doğumu gerçekleştirdi.

Ameliyatın ardından ise aynı hastanede Kulak Burun Boğaz Bölümüne giderek tedavisine başladı.

Dr Gökhan Gönen’e saldırıp burnunu kıran M.B ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ise olayı kınadıklarını belirterek konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.