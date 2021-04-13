Osmaniye'de savcı-doktor gerilimi: Muayene etmeyince ifadeye çağırdı iddiası

Osmaniye'de bir cumhuriyet savcısının, kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edildi.

İlerleyen saatlerde olaya ilişkin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı açıklama yaptı. Savcının şikayeti üzerine "hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve bu nedenle doktorun ifadesinin alınıp serbest bırakıldığını söyledi.

Olay Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yaşandı.

Hastaneye giden Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. iddiaya göre, doktor Gökhan Günel'in odasına girip muayene olmak istedi. Ancak Günel başka hastasının olduğunu söyleyince tartışma çıktı. Daha sonra doktor Günel ifadeye çağrıldı.

Savcının, muayene olamadığı için Günel hakkında gözaltı emri verdiği iddia edildi.

Tepki toplayan olaya ilişkin resmi açıklama, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne'den geldi.

Tekne, "Nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Aynı gün ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.