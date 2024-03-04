Otel odasında uyuşturucu satışı: 4 kişi gözaltına alındı

Aramalarda 880 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi.



Olayla ilgili O.A., O.G., İ.S. ve Z.S. gözaltına alındı.