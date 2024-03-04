Otel odasında uyuşturucu satışı: 4 kişi gözaltına alındı

Samsun’da otel odasında uyuşturucu satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarında, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde, kaldıkları otelden uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Aramalarda 880 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili O.A., O.G., İ.S. ve Z.S. gözaltına alındı.
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