Otel odasında uyuşturucu satışı: 4 kişi gözaltına alındı

Samsun’un Atakum ilçesinde otel odasında uyuşturucu satışı yapıldığı belirlendi. Polis otele yaptığı baskında 4 kişiyi gözaltına aldı.

Otel odasında uyuşturucu satışı: 4 kişi gözaltına alındı

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’da otel odasında satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarında, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde, kaldıkları otelden uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Otel odasında uyuşturucu satışı: 4 kişi gözaltına alındı - 1

Aramalarda 880 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili O.A., O.G., İ.S. ve Z.S. gözaltına alındı.

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