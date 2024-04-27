Gediz Müftülüğünde 2019 yılından bu yana 54 nikah kıyıldı

Gediz Müftülüğü, evlenecek çiftlerin başvurusu üzerine nikah kıyma işlemini yerine getiriyor.

Nikah işlemlerine devam eden Gediz Müftülüğü son olarak iki kardeşin nikahları kıyıldı.

Müftü Ömer Faruk Bilgili Gençlik Merkezinde Müftülük personeli Resul- Selda Kartal çifti ile kardeşi Memiş- Hilal Kartal çiftinin nikahı Müftü Sebahattin Turan tarafından kıyıldı.

Nikahları kıyılan çiftleri mutluluklar dileyen Müftü Sebahattin Turan, “Huzurlu ve sağlıklı bir evlilik için karşılıklı sevgi, saygı önemlidir. Evliliğiniz süresince yerine getirilmesi gereken dini vecibelerinizi yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Müftülüğümüz verilen yetki ile nikah kıyma işlemini Müftü Ömer Faruk Bilgili Gençlik Merkezimizde gerçekleştiriyoruz. çiftlerimize dini vecibelerini anlatıyoruz. Nikahlarını kıydırmak isteyen tüm gençlerimizi merkezimize bekliyoruz ” dedi.

Nikah işlemi sonrasında Müftü Turan tarafından gençlere Kur’anı Kerim hediye edildi.