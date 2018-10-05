Kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları bir araçtaki 5 kişiyi gasbettikleri iddia edilen şüphelilerden biri tutuklandı.
İddiaya göre, polis yeleği giyerek Çerkezköy-Edirne otobanında silahla bir aracı durduran şüpheli üç kişi, otomobildeki 5 kişiden bin 500 lira gasbetti.
Zanlılar daha sonra bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
Gasbedilen vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ve jandarma ekipleri, şüphelilerin kaçabileceği güzergahları tuttu.
Zanlılardan Kenan K. (39) Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheliler aranıyor.