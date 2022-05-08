Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

Alanyurt-İnegöl seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Meral Y., henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Kadının baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Niyazi Ateş güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Otobüste bulundan diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan Meral Y., tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otobüs sürücüsünü tebrik ederek "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum" dedi.