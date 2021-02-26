Otobüste HES kodu kavgası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde HES kodu tanımlı kartı ile otobüse binen bir kişi aynı kart ile arkadaşını da araca bindirmek istedi.

Ancak HES kodu olmadan araca binilmesinin yasak olduğunu söyleyen sürücü Serkan Karan izin vermedi.

Tek kartla otobüse binmek için direten 2 arkadaş şoförü darp etmeye başladı. Kendisini savunan Karan, şahısları araçtan indirdi.

2 arkadaşın yanındaki bıçağı çıkararak şoföre saldırmak istediği görüldü. Otobüs şoförü, saldırgan yolculardan şikayetçi olacak.