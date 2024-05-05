Otomobil çöp konteynerine çarptı: 4 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak çöp konteynerine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil çöp konteynerine çarptı: 4 yaralı

'de otomobilin çöp konteynerine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpekyolu Caddesi Dedeman Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Y.B. (36) idaresindeki 47 KS 055 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Kazada, sürücü Y.B (36) ile otomobilde bulunan H.B (62), C.B (9) ve B.B (11) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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