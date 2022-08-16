Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, sürücü kaçtı

İstanbul Beykoz'da sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, Ankara istikametinde ilerleyen motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsünün kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Kazada hayatı kaybeden Metin Sarıyer ve Abdülmecid Alğan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Motosiklete çarpan ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobilin sürücüsü ile ilgili polisin çalışma başlattığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor