Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da otomobil TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hacı Abike idaresindeki 01 VY 025 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda, sinyalizasyonda bekleyen M.T'nin kullandığı 33 AJV 647 plakalı TIR'a çarptı.



Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Abike, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Yaralılar Kuzey, Bilge, Toprak ve Recep Abike'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.