Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.08.2022 - 01:24 | Son Güncelleme : 08.08.2022 - 01:26

Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı

'da otomobil TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Abike idaresindeki 01 VY 025 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda, sinyalizasyonda bekleyen M.T'nin kullandığı 33 AJV 647 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Abike, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar Kuzey, Bilge, Toprak ve Recep Abike'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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