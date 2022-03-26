Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı.



Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Ç.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Motosikletteki İbrahim Ç. ve arkadaşı Gökhan K. yaralanırken otomobil sürücüsünün ise aracını yolun sağında kaldırıma park ettikten sonra kaçtığı öne sürüldü.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan İbrahim Ç., yoğun bakım ünitesine alınırken, vücudunun bazı yerlerinde kırık tespit edilen Gökhan K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



Kazanın ardından kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.