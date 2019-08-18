Tekirdağ'da İbrahim Aynuz idaresindeki otomobil, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Gazioğlu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap Yoldaş'a (36) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 36 yaşındaki Mehtap Yoldaş yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'da İbrahim Aynuz idaresindeki otomobil, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Gazioğlu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap Yoldaş'a (36) çarptı.