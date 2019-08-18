Tekirdağ'da İbrahim Aynuz idaresindeki otomobil, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Gazioğlu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap Yoldaş'a (36) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.