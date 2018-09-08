Bartın'da H.K. yönetimindeki kent merkezine seyreden otomobil, Bartın-Zonguldak Karayolu Atılım Sanayi Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Usta'ya (76) çarptı.
Ağır yaralanan Usta, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Engelli olduğu öğrenilen Usta, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Otomobilin çarptığı yaya öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Bartın'da otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Hüseyin Usta hayatını kaybetti.
Bartın'da H.K. yönetimindeki kent merkezine seyreden otomobil, Bartın-Zonguldak Karayolu Atılım Sanayi Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Usta'ya (76) çarptı.