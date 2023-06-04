Otoyolda hafriyat kamyonu rallisi!

İstanbul Tuzla'da makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Olay, Tuzla Akfırat mevkisinde Göçbeyliği Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Birbirleri ile yarıştıkları belirtilen iki hafriyat kamyonu şoförü, akan trafiğe rağmen yolda makas atarak ilerlemeye başladı.

Bulvar üzerinde diğer sürücüleri hiçe sayarak makas atmayı sürdüren kamyon şoförleri, aynı istikamette seyir hainde olan otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı.

Tehlikeli yolculuk bir otomobilin içindeki kamera tarafından görüntülendi.