Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi (Otoyollarda hız limiti kaç oldu?)

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İçişleri Bakanlığı, otoyollarda otomobillerin hız sınırlarını yeniden belirledi.

Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.

HANGİ OTOYOLDA HIZ SINIRI KAÇ OLDU?



Buna göre, Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.



Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.



1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

OTOBÜS VE KAMYONETLER İÇİN DEĞİŞİKLİK YOK

Otomobil dışında hız sınırında değişikliğe gidilmedi. Hız sınırları minibüs ve otobüs için 100 km/saat, kamyonetler için 95 km/saat, panelvan için 110 km/saat, kamyon için 90 km/saat, motosiklet için 100 km/saat olarak uygulanmaya devam edecek.