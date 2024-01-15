Ötüken Senger kimdir? MHP Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ötüken Senger, 1978 yılında Kars’ta dünyaya geldi. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.



2002 yılında Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2004 yılında başladığı Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimini 2006 yılında tamamladı.



2012 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı.



2014 yılında Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Nicel Karar Yöntemleri Bilim Alanı’nda Doçentlik unvanı aldı.

2018 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nü kurarak aynı bölüme Bölüm Başkanı olarak atandı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.



İyi derecede İngilizce bilmekte olan Prof. Dr. Ötüken Senger, evlidir.