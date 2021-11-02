Babanın cinsel istismarını öğretmen ortaya çıkardı

Tekirdağ'da 16 yaşındaki öz kızına cinsel istirmarda bulunan kişi tutuklandı.

Çerkezköy'de rehberlik öğretmeni, son dönemlerde davranışlarından şüphelendiği lise öğrencisi D.T. ile konuştu.

Kız öğrenci, öğretmenine yıllardır babasının cinsel istismarına uğradığını anlattı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrencisi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu.



Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.T., Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Raporda D.T'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Bunun üzerine fabrika işçisi baba Z.T., gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadesinde suçlamaları reddeden Z.T., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



"YAPARIM, BENİM KIZIM DEĞİL Mİ?"



Annesi de ifadesinde kızını doğruladı. Eşinin davranışlarından rahatsız olduğunu söyleyen anne, "'Kıza öyle davranma, o bir genç kız. Kızıma bu şekilde davranma diye uyardım. O da 'Yaparım, benim kızım değil mi? Ne olmuş ki' diye cevaplar verdi" dediği belirtildi.

Olayın ardından anne ve 3 kızı ise devlet korumasına alındı.

