Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) ne zaman?

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi yıllık takvimle birlikte paylaşıldı. Takvime göre, ÖGG sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak. Sınava ilişkin önemli tarihler Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında yer alıyor.

24/10/2023: Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



25-27/10/2023: Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tariharalığıdır.



01/11/2023: Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.



10/11/2023: Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

13-15/11/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.



15/11/2023: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK? Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.



Adaylar, özel güvenlik sınav sonuçlarını T.C. Kimlik No ile sorgulayabilecek.



