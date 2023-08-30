Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 104.Temel Eğitim Sınavı 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi'ne ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 29 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini araştırıyor. Peki, Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimini tamamlayan kursiyerler, sınava katılım hakkı elde etmişti. 26 Ağustos tarihinde tamamlanan sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. 

Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

ÖGG NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihe talimat açıklamasında yer verilmişti. Takvime göre, Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek. 

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