Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihe talimat açıklamasında yer verilmişti. Takvime göre, Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek.