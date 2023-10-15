Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı

Özel halk otobüsleriyle belediyeler arasındaki ücretsiz yolcu taşıma tartışması devam ediyor.

Son olarak Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş'tan bir açıklama geldi.

Soydaş, "Türkiye genelindeki tüm özel otobüsleri yalnızca ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak." dedi.

Şehit aileleri, gazi aileleri, emniyet mensupları ve basın mensupları ise ücretsiz taşımadan sürekli olarak yararlanabilecek.