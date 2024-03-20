Özgür Özel: Çayda taban fiyat 25 TL olmalı

Yerel seçimlere 11 gün kala siyasi parti liderlerinin yerel seçim çalışmaları devam ediyor.



Trabzon'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümeti çay fiyatları konusunda eleştirdi.



Çaydaki en büyük sıkıntının taban fiyat uygulamasının olmaması olduğunu belirten Özel, "Devletin ilan ettiği çay fiyatının Çaykur fiyatının tüm özel sektör için taban fiyat olmasını, bunu dışında alışveriş yapmanın yasaklanmasını talep ediyoruz." dedi.

TABAN FİYAT



"Seçimlerde verin oyu düşürelim mazotu doları dediler ama şimdi mazot 43 lira oldu. 11 liralık çay fiyatı geçen seneden bu seneye hakkaniyetli bir uyarlama olursa 25 lira olmalıdır." diyen Özel, o fiyatında taban fiyat olması gerektiğinin altını çizdi.

