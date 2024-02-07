Özgür Özel'den Akşener'e taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen'i (80) kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu.
Akşener'e partisinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Özel'e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.
Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.
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