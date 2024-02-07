Özgür Özel'den Akşener'e taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ablasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel'den Akşener'e taziye ziyareti

Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen'i (80) kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı ’e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener'e partisinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Özel'e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Özgür Özel'den Akşener'e taziye ziyareti - 1

Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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