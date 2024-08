Özgür Özel'den AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Burdur'da düzenlenen partisinin il belediye başkanları toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM'nin Can Atalay'ın, milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ile işlemin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle yapılan başvurudaki, "karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmünün gerekçesini değerlendirdi.



Kararın bir kez daha muhalefeti haklı çıkardığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:



"Anayasa Mahkemesi de kararını verdi. 'Bu yok hükmündedir' dedi. Aslında bu kararın altı ay önce alındığını biliyoruz. Gerekçeli kararı altı ay beklettiler. Meclis kapandıktan iki gün sonra yaptılar. Bu kararın derhal okunması lazım. 15'inde Meclis toplanacak. Toplandığı gün, Meclis Başkanı'nın Anayasa Mahkemesinin yok hükmünde saydığı bu kararını okutması lazım. Bana kalsa okutmaya da gerek yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi yok hükmünde saymış. Bu karar doğrultusunda milletvekili özlük haklarını yeniden kazandığını, düşen komisyon üyeliğini yeniden kazandığını, o düşme işlemlerinin tamamının yok hükmünde olduğunu ilan etmeleri ve Can Atalay'ın da zaman geçirilmeksizin serbest bırakılarak yemin etmesi lazım. Adalet Bakanlığına şunu hatırlatıyorum. Anayasanın ilgili maddesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yargı ve yürütme organları için bağlayıcı olduğunu, gerekçeli kadar okunduktan, açıklandıktan sonra herkesin buna uymak zorunda olduğunu söylüyor. Hepimizin görevleri var. Birinci görev Adalet Bakanı'nın. Hızlı şekilde Silivri Cezaevi'nden Can Atalay serbest bırakılmalıdır. İkinci görev 15'inde Meclisin açılmasıyla birlikte yok hükmünde olduğuna ilişkin karar okutularak tutanaklara geçirilmeli."