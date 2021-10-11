PAEM sınav giriş belgesi yayımlandı (2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav giriş yeri sorgulama ekranı)

17 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan 'PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı' için giriş belgeleri yayımlandı.

Haberler 11.10.2021 - 14:43

PAEM sınav giriş belgesi yayımlandı (2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav giriş yeri sorgulama ekranı)

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Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı, 17 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Tek oturum halinde yapılacak olan için giriş belgeleri yayımlandı.

PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ 

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerine sisteme giriş yapılarak erişilebilir" denildi.

SORGULAMA EKRANI

PAEM SINAV GİRİŞ YERLERİ 

Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) merkezinde gerçekleştirilecektir.

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