PAEM sınav giriş belgesi yayımlandı (2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav giriş yeri sorgulama ekranı)

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı, 17 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Tek oturum halinde yapılacak olan sınav için giriş belgeleri yayımlandı.

PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerine sisteme giriş yapılarak erişilebilir" denildi.

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PAEM SINAV GİRİŞ YERLERİ



Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.