Paramotor tehdidine radar önlemi

Mersin'de bir polisin şehit olduğu terör saldırısı 'paramotor maket uçak' ve 'drone'lara yönelik yeni önlemleri de beraberinde getirdi. Sınır hattına konulacak radar sistemi ile düşük irtifada uçan hava araçları takip edilebilecek. Sınırın gözetleme balonları ile izlenmesi de önlemler arasında.

Paramotor tehdidine radar önlemi

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Gökhan Gerçek / NTV

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Paramotor amatör bir araç olduğundan dolayı radarların bunu keşfedebilme kabiliyetlerinin şu anda bizim açımızdan görünebilir olmadığını biliyoruz. Bu konuda da yeni çalışmalar yaptık'' dedi. 

Terör örgütü PKK'nın son dönemde saldırılarda kullandığı paramotor, maket uçak, drone gibi hava araçlarına yeni önlemler geliyor.

Son dönemde alan hakimiyetini sınırın her iki tarafında da yitiren PKK saldırılarını amatör hava araçlarıyla gerçekleştiriyor.

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RADAR SİSTEMİ ALÇAK İRTİFADAN UÇAN HAVA ARAÇLARINI TESPİT EDECEK

Mevcut radar sistemi yüksek irtifada uçan hava araçlarının yer ve koordinatının tespitinde kullanılıyor.

Mevcut radar sistemleri ile alçak irtifada seyreden bu araçlar radara görünmüyor. Bu araçların tespiti için alçak irtifa radar sistemlerinin devreye alınması planlanıyor.

Paramotor tehdidine radar önlemi - 2 Mersin'deki polisevine saldıran teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotor

Bu çerçevede aselsan tarafından geliştirilen ve radar teknolojisinin en üst seviyesi olan aktif faz dizilimli alçak irtifa radar sistemi devreye sokulacak. Radar 200 kilometreye yakın bir menzile sahip.

Radarın devreye girmesiyle alçak irtifalarda uçan helikopter, savaş uçağı, İHA, drone ve paramotor gibi düşük radar görünülürlüğüne sahip hava unsurları tespit edilebilecek.

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Radar sistemi Suriye ve Irak sınırı başta olmak üzere kademe kademe tüm sınırları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Amatör hava araçlarının tespiti için havadan gözetleme yapan balonların yaygınlaştırılması da gündemde

Geniş alan gözetleme sistemleriyle donatılmış ASELSAN üretimi Karagöz sistemini barındıran balonlar ırak ve Suriye sınırında havadan keşif ve gözetleme yapacak.

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