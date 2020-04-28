Parkta 'uzun eşek' pahalıya patladı

Ankara'da bir grup genç, geçen pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine birkaç saat kala Mamak ilçesindeki Astsubay Erhan Yıldırım Park'ında bir araya geldi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Gençler, maskesiz ve sosyal mesafe kurallına uymayarak ''uzun eşek'' olarak adlandırılan oyunu oynamaya başladı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek durumu polise bildirdi.

POLİSİN GELMESİYLE KOŞARAK KAÇTILAR

Polisin parka gelmesiyle birlikte yaklaşık 10 kişinin bulunduğu grup, koşarak kaçtı. Polis, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine görüntüler üzerinden parkta oyun oynayanları tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada oyun oynayan 10 kişinin kimlikleri tek tek tespit edildi.

10 KİŞİYE TOPLAM 31 BİN 500 LİRA PARA CEZASI



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak ''uzun eşek'' oynayan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine gereği toplam 31 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.