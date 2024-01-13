Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehitlerin kimlikleri ve memleketleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada dokuz askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımızın isimlerini açıkladı. Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailelerine şehadet haberi verilirken, evlerine Türk bayrağı asıldı.
ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ
SERKAN SAYIN (ADIYAMAN)
Piyade Uzman Çavuş Sayın'ın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.
Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.
Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
KEMAL BATUR (NİĞDE)
Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.
Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.
İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.
Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.
Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.
MÜSLÜM ÖZDEMİR - EMRULLAH GÜLMEZ (KAHRAMANMARAŞ)
Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı.
Şehit Özdemir'in şehadet haberini Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine Kaymakam Fatih Çelikkaya, Şehit Gülmez'in şehadet haberini de Göksun ilçesindeki ailesine Kaymakam Ömer Faruk Duman verdi.
Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.
Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine acı haber verildi
GÖKHAN DELEN (AKSARAY)
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.
Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.
Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.
Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.
MURAT ATAR (ORDU)
Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet haberi verildi
Şehit Atar'ın İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, aile üyelerine şehadet haberini verdi.
Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.
Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
AHMET KÖROĞLU (GİRESUN)
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi.
Köroğlu'nun arkadaşları tarafından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Üç kız kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi.
TUNAHAN EVCİN (ESKİŞEHİR)
Şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evine gelen yetkililer, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e şehadet haberini verdi.
İstihkam Sözleşmeli Er Evcin'in babaevine Türk bayrağı asıldı.
Şehidin bekar ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.
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