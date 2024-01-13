Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehitlerin kimlikleri ve memleketleri belli oldu

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ

SERKAN SAYIN (ADIYAMAN)

Piyade Uzman Çavuş Sayın'ın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı.



Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.



Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.



Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.



KEMAL BATUR (NİĞDE)



Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.



İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.



Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.



Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.



MÜSLÜM ÖZDEMİR - EMRULLAH GÜLMEZ (KAHRAMANMARAŞ)



Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı.



Şehit Özdemir'in şehadet haberini Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine Kaymakam Fatih Çelikkaya, Şehit Gülmez'in şehadet haberini de Göksun ilçesindeki ailesine Kaymakam Ömer Faruk Duman verdi.



Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı.



Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.



Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.



Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine acı haber verildi



GÖKHAN DELEN (AKSARAY)

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.



Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.



Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.



Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.



Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

MURAT ATAR (ORDU)



Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Atar'ın İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, aile üyelerine şehadet haberini verdi.



Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.



Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.



AHMET KÖROĞLU (GİRESUN)

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi.



Köroğlu'nun arkadaşları tarafından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Üç kız kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi.



TUNAHAN EVCİN (ESKİŞEHİR)



Şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evine gelen yetkililer, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e şehadet haberini verdi.



İstihkam Sözleşmeli Er Evcin'in babaevine Türk bayrağı asıldı.



Şehidin bekar ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.