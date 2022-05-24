Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan şehit haberi geldi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada uzman çavuşlar Onur Doğan ve Hüseyin Cankaya ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğu bildirildi.

Çatışmada yaralanan 4 asker ise bölgeden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Ancak yaralı askerlerden Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA

Saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.

Askeri kaynaklar, Zap ve Avaşin-Basyan'da devam eden harekatta çıkan çatışmanın ardından bölgedeki operasyonların karadan ve havadan yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.