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Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme: Hastalar içeri alınmaya başlandı

Antalya'da sağlık merkezinde hastaların içeri alınmayıp pencereden muayene edilmesi haberlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Hastalar, sağlık merkezinin içine yeniden alınmaya başlandı.

Haberler - DHA 06.04.2022 - 12:05

Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme: Hastalar içeri alınmaya başlandı

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Sağlık merkezinde pencereden muayene

Sağlık merkezinde pencereden muayene

'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, içeri alınmadan muayene ediliyordu.

Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyordu.

Gelen doktor da hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve bu şekilde reçete yazıyordu.

Sağlık merkezinde yaşanan bu olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

İNCELEME BAŞLATILDI, HASTALAR İÇERİ ALINDI

Sağlık merkezinde bu durumun basında yer almasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık merkezinde yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca hastaların artık sağlık merkezinin içine alınmaya başlandığı görüldü. 

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