PKK, Afrin'de sivilleri vurdu

Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı. Atılan top ve roketler nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı 02.05.2021 - 13:53

PKK, Afrin'de sivilleri vurdu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de, PKK/YPG'li teröristler tarafından top ve roketlerle yapılan 8 atışın ardından 2 kişinin yaralandığını, 1 çocuğun da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 top mermisi ve roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı."
Paylaşımda, top mermileri ve roketlerin düştüğü ana ilişkin görüntülere de yer verildi.

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