Plakaya kesilen emniyet kemeri cezasına iptal

Mahkeme, plakaya kesilen emniyet kemeri cezasını iptal etti.

Adana'da Aysun İşler’e ait olan ancak eşinin kullandığı aracın plakasına 144 lira emniyet kemeri cezası kesildi.

Aysun İşler durumu yargıya taşıdı. İşler'in avukatı, itiraz dilekçesi yazıp cezanın araca veya ruhsat sahibine değil, sürücüye kesilebileceğini belirterek cezanın iptalini istedi.



İtiraz dilekçesini dikkate alan Bahçe Sulh Ceza Hakimliği cezanın plaka ya da araç sahibine değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi.

HUKUKA AYKIRI BULUNARAK İPTAL EDİLDİ



Kararda idari yaptırım kararının, hukuka aykırı olduğuna da dikkat çekilerek, verilen cezanın iptal edilmesine hükmetti.



Aysun İşler'in avukatı, “Ceza, delil yetersizliği nedeniyle iptal edildi. Karar emsal niteliği taşıyor. Vatandaşlarda kendilerine ceza geldiğinde haksız kesildiğini düşünüyorlarsa 15 gün içerisinde itiraz edip haklarını aramalılar” dedi.