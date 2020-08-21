Polis Akademisi çarşı ve mahalle bekçiliği için 400 personel alınacağını açıkladı (başvurular ne zaman?)

Polis Akademisi, resmi internet sitesinden 2020 yılı 1. dönem bekçi alımı için 400 kişi alınacağını açıkladı. Yayınlanan duyuruya göre başvuru şartları ve tarihi önümüzdeki hafta içinde açıklanacak.

ntv.com.tr 21.08.2020 - 10:25

Polis Akademisi çarşı ve mahalle bekçiliği için 400 personel alınacağını açıkladı (başvurular ne zaman?)

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2020 / 1.dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı duyurusu Polis Akademisi tarafından yayınlandı. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Duyurunun tam metni şöyle:

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400  erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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