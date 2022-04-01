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Polis cipin camını kırıp kadını ölümden kurtardı

Adana'da ilgi göstermediği iddiasıyla eşi Mustafa A. ile tartışıp evden çıkan Züleyha A., kapılarını kilitlediği cipin içerisinde yüksek dozda ilaç içti. İlaç içmeden önce aradığı eşi Mustafa A.'nın ihbarıyla gelen polis ekiplerince aracının camı kırılarak kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 01.04.2022 - 11:58

Polis cipin camını kırıp kadını ölümden kurtardı

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'da eşiyle tartıştıktan sonra kendini aracına kilitleyen kadın intihar teşebbüsünde bulundu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi, Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilgi göstermediği gerekçesiyle eşi Mustafa A.(40) ile tartışan Züleyha A.(38), sabah saatlerinde cipine binip evden ayrıldı.

Daha sonra eşini telefonla arayan Züleyha A., yaşamına son vereceğini söyledi. Mustafa A. ise eşini ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra yeniden eşini arayan Züleyha A., yüksek dozda ilaç içtiğini ve Çatalan Batı Köprüsü'nde olduğunu söyledi.

Komşusunun otomobilini alan Mustafa A., polis ekiplerine ihbarda bulunup eşinin yanına gitti. Kapıları kilitli cipin içindeki eşinin ağzından köpükler geldiğini gören Mustafa A., konumunu polise bildirdi.

CAMI KIRIP KADINI ÇIKARTTILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cipin arka camını kırıp kadını araçtan çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Züleyha A. ile eşi Mustafa A.'nın bir süredir tartıştıkları öğrenildi. Züleyha A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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