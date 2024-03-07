Polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti

Mersin'de bir kadın, eski eşi tarafından katletildi.

Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde iddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer (31) ile bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından polis memuru Mustafa Yıldır, tartıştığı eski eşi Mervegül Bayer’i tabancayla kafasından vurdu.

Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil ekiplerinin Mervegül Bayer’e müdahale etmesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.