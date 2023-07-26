Polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten yere yığılırken, silah sesini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Öten, kurtarılamadı.



Mahmut Y. ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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