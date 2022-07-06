Polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili ilk karar

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TBMM Hazırlık Komisyonu polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Alınan ön karardan sonra süreç Karma Komisyon'da devam edecek. Karma Komisyon 18 Temmuz'da toplanacak.

Aydeniz ile ilgili nihai karar ise tatile giren Meclis Genel Kurulu tarafından 1 Ekim'den sonra alınacak.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteride Aydeniz, bir polise yumruk atmıştı.



Aydeniz'in kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, görevini yaptırmamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.